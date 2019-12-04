Нью-Йорк, США, , 01:52 — REGNUM Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин уходят со своих руководящих постов в холдинге Alphabet, владеющем компанией Google, гендиректором Google и Alphabet становится Сундар Пичаи. Об этом 3 декабря сообщается в опубликованном на сайте Alphabet заявлении.

«Мы никогда не держались за руководящие должности, когда думали, что есть лучший способ управлять компанией», — говорится в заявлении Пейджа и Брина.

Ларри Пейдж и Сергей Брин, теперь уже бывшие генеральный директор и президент, остаются соучредителями, акционерами и членами совета директоров холдинга Alphabet.

Напомним, что Google была основана Пейджем и Брином в 1996 году. В 2015 году Google была реорганизована в международный холдинг Alphabet, а в 2016 году Alphabet стал крупнейшей компанией в мире, продолжая в последующем с переменным успехом оспаривать это место у компании Apple.

Пичаи до последнего времени был генеральным директором Google. С 3 декабря он будет совмещать этот пост в обеих компаниях.

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