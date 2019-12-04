Саранск, , 00:35 — REGNUM В Мордовии до настоящего момента с начала года введены в эксплуатацию детские сады в Саранске, Рузаевке и Теньгушевском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Ввод трех новых объектов увеличил на 390 число мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до трех лет.

До конца года в республике завершат строительства еще четырех детских садов: в селах Ромоданово, Пензятка, Большие Березники и поселке Комсомольский. Будет создано дополнительно еще 360 ясельных мест в детсадах.

Как сообщало ИА REGNUM, для доступности ясельных мест в течение двух лет на территории Мордовии будет построено еще 13 новых детских садов. По словам главы республики Владимира Волкова, большинство новых дошкольных учреждений будут строиться в сельской местности. Также планируется строительство четырех новых школ.