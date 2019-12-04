Рига, , 00:06 — REGNUM Министр образования Латвии Илзе Щуплинска подписала распоряжение о новом порядке финансирования так называемых «студенческих кредитов», взятых на оплату учёбы, сообщил портал NRA.

Об сути этой концепции ИА REGNUM писало ещё в октябре. Сегодня она утверждена. При рождении или адаптации ребёнка, в случае смерти или получения инвалидности будут погашаться 30% стоимости кредита на учёбу. Кроме того, будет введён потолок регулирующий уровень процентной ставки, которая не должна превышать 3,5%, а колебаться в среднем от 2,5 до 3,5%. Должна упроститься, а значит стать более дешёвой сама процедура выдачи подобных займов, вплоть до подписания таких договоров электронно.