Белорецк, Башкирия, , 23:45 — REGNUM Мост в Белорецке, который известен на всю страну благодаря съемкам на его фоне сцены художественного фильма «Вечный зов», пока не будут сносить. Об этом написала на своей странице в одной из социальных сетей советник главы Башкирии по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова.

По ее словам, планируется произвести консервацию уцелевших конструкций на время принятия решения о дальнейшей судьбе моста. Кроме того, планируется запустить в разработку проект благоустройства расположенной рядом с мостом набережной и городского пляжа. Также ожидается проработка всех вариантов восстановления обрушившегося объекта.

Сарапулова уточнила, что события могут развиваться по двум «сценариям». Мост может быть реконструирован как полностью, так и частично. Стоимость работ оценивается в 30−50 млн рублей, а содержание моста будет обходится в 120 тыс. рублей ежегодно.

Мост может быть восстановлен по федеральной программе развития городской среды, или по республиканской адресной программе, а также на средства инвесторов или добровольные пожертвования.

«Проект сложный прежде всего с точки зрения организации процесса. И больше, чем деньги, ему нужен двигатель», — заключила советник.

Как сообщало ИА REGNUM, протяженность моста составляет 550 метров, до строительства Типографского моста во Владимирской области в 2016 году, длина которого составляет 555 метров, белорецкий мост был самым длинным деревянным мостом в России. Он был построен в 30-х годах прошлого века и находился на балансе БМК (Белорецкого металлургического комбината). В последние годы мост был в аварийной состоянии, а после закрытия проходной БМК сооружение исчерпало свой потенциал. Сообщалось, что администрация Белорецкого района приняла решение о его демонтаже. В 2014 году на публичных слушаниях было принято решение об отказе от реконструкции моста, поскольку на это требовалось 30 млн рублей. В июле текущего года мост частично обрушился.

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