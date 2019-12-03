Нижний Новгород, , 22:26 — REGNUM Власти Нижегородской области в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Венгрии в России Норбертом Конкоем достигли договоренности о возобновлении работы Почетного консульства Венгрии в Нижнем Новгороде. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Люлин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Также стороны подписали договор о сотрудничестве в области культуры и образования между Нижегородским государственным лингвистическим университетом и Культурным, научным и информационным центром при посольстве Венгрии в РФ.

Кроме того, в Нижегородском лингвистическом университете открылся Центр венгерского языка и культуры, изучать венгерский язык теперь смогут все желающие нижегородцы.

Планируется, что с 2020 года возобновится традиция проведения Дней венгерской культуры в Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Венгрией вырос 21% и составил 41,3 млн долларов. Причем экспорт региональнйо продукции в европейскую страну увеличился в два раза.