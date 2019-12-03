Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Ввозные пошлины в размере 30% на американские соевые бобы, возможно, придётся в скором времени платить Китаю, сообщает 3 декабря Bloomberg.

Такая проблема у Пекина может возникнуть из-за того, что лимит на беспошлинный ввоз в страну соевых бобов из Соединённых Штатов подходит к концу: китайцы уже закупили 9,3 млн тонн бобов в США.

Однако китайская сторона, отмечают источники агентства, пока не предлагает Штатам изменить прежние условия, дожидаясь прогресса в переговорах по торговой сделке.

Напомним, беспошлинный ввоз соевых бобов из США Китаю предоставляется до тех пор, пока китайцы не приобретут 10 млн тонн этого сырья. Всё, что будет куплено за рамками квоты, американцы обложат пошлинами.

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