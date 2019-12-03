Казань, , 22:03 — REGNUM Больше половины общей суммы просроченной задолженности по заработной плате в Татарии приходится на Казань. Так, в настоящее время долги по зарплатам в регионе составляют 300 млн рублей, казанские предприятия не выплатили работникам 164 млн рублей, заявил главный прокурор республики Ильдус Нафиков, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Наиболее крупные задолженности по зарплатам накопили ООО «КЗСК» — 48 млн рублей, АО «КЗСК-Силикон» — 22 млн рублей, ООО «Спецбурстрой» — 18 млн рублей.

По словам замглавы исполкома Казани Ильдара Шакирова, с начала года 17 организаций Казани погасили долги на 118 млн рублей. В настоящее время из 164 млн долга казанских предприятий, 135 млн рублей составляет задолженность компаний-банкротов. В то же время Шакиров отметил, что на 20 организаций, не осуществляющих экономическую деятельность, но не находящихся в стадии банкротства, приходится 18 млн рублей. А 12,2 млн рублей должны 38 действующих предприятий своим сотрудникам.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря вмешательству прокуратуры 225 работникам ООО «Трубостройинжиниринг» в Высокогорском районе погасили долги по зарплате на 5,6 млн рублей. Заработная плата на предприятии не выплачивалась с августа по сентябрь 2019 года. Директор компании оштрафован на 15 тыс. рублей.