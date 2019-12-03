Берлин, , 21:38 — REGNUM Об ухудшении делового климата в России заявили 31% предпринимателей из Германии, передаёт 3 декабря РБК.

Об улучшении этого показателя в свою очередь заявляет 30% немецких бизнесменов, а 39% не констатируют изменений ни в худшую, ни в лучшую сторону.

Уточняется, что опрос был проведён среди менеджеров и владельцев 112 немецких фирм с 144 тысячью сотрудников.

Немцы отмечают, что им в России мешают развивать бизнес протекционизм, бюрократизм и вялость темпов экономического развития РФ.

Стоит отметить, что отрицательная роль санкций снижается по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году германский бизнес увеличил вложения в российскую экономику.

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