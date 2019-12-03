Москва, , 21:36 — REGNUM Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, распоряжение опубликовано на портале правительства РФ.

Общая сумма выделяемых средств составит 45 млрд рублей в 2019 году.

Максимальный объем дотации получит Крым — 1,596 млрд рублей, Санкт-Петербургу выделят 1,504 млрд рублей, Самарская область получит 1,458 млрд рублей, Ленинградская область — 1,448 млрд рублей, Тюменская область — 1,446 млрд рублей.

Наименее значительные средства направят в Чукотский автономный округ — 265 млн рублей, Адыгею — 266 млн рублей, Сахалинской области — 281 млн рублей, Калмыкии — 297 млн рублей и Магаданской области — 311 млн рублей.

35 регионов России дотацию за эффективность чиновников не получат.

Как сообщало ИА REGNUM, для оценки эффективности чиновников использовалось несколько критериев: «Уровень доверия к власти», «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики», «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы», «Объём инвестиций в основной капитал», «Уровень бедности», «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «Естественный прирост населения», «Уровень образования».

В соответствии с этими критериями был сформирован рейтинг, дотации получили субъекты России, занявшие с 1-го по 50-е места.