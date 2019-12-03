Москва, , 21:01 — REGNUM Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) для регионов РФ за достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителей высших органов исполнительной власти. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Приволжском федеральном округе грант предусмотрен лишь для девяти регионов. Общий размер средств, выделяемых на эти цели из федерального бюджета, составит 8,945 млрд рублей.

Максимальная сумма дотации предусмотрена для Самарской области — 1,458 млрд рублей, Башкирии выделят 1,279 млрд рублей, Оренбургской области — 1,276 млрд рублей, Пермскому краю — 1,246 млрд рублей, Нижегородской области — 1,118 млрд рублей, Татарии — 1,113 млрд рублей, Чувашии — 958 млн рублей, Пензенской области — 873 млн рублей и Ульяновской области — 771 млн рублей.

Таким образом, гранты не получат Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Кировская и Саратовская области.

Всего в этом году дотации распределены 50 регионам на общую сумму 50 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила оценки эффективности чиновников приняты в апреле 2018 года. Утверждены критерии оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с учетом качества предоставления ими госуслуг, а также применения результатов такой оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей. Две основные составляющие системы мотивации — результаты работы с отзывами граждан и результаты оценки качества работы.