Париж, 3 декабря 2019, 19:50 — REGNUM На $4,4 млрд сократилось 3 декабря состояние владельца французских компаний Louis Vuitton и Christian Dior Бернара Арно после сообщений о возможных американских пошлинах, пишет Forbes.
Уточняется, что 3 декабря акции холдинга LVMH (частью которого является Louis Vuitton) резко упали в цене. Так биржа отреагировала на сообщение о том, что Вашингтон может в ответ на «дискриминацию» Amazon, Google и Apple обложить пошлинами товары, ввозимые из Франции.
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Напомним, 2 декабря стало известно, что Париж решил облагать трёхпроцентным налогом крупные цифровые компании, в том числе Amazon, Google, Apple, Facebook. Вашингтон объявил, что может последовать ответ.
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