Владимир, , 19:35 — REGNUM Во Владимирской области принят закон об особом налоговом режиме для резидентов особых экономических зон. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Резидентов ОЭЗ на семь лет освободят от налога на прибыль, который поступает в областной бюджет. Затем в течение следующих пяти лет налоговая ставка будет составлять 5%, а через 12 лет — 13,5%. Также у резидентов ОЭЗ будут льготы по транспортному налогу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ОЭЗ промышленно-производственного типа планируют создать в городе Доброграде Ковровского района. Соответствующая заявка уже подана в Минэкономразвития.