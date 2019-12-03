Чебоксары, , 19:22 — REGNUM В Чувашии в рамках дела в отношении завода «Промтрактор-Вагон» (г. Канаш) продолжают поступать требования потенциальных кредиторов. Заявление на сумму почти 98 млрд рублей подало московское «КТЗ», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Чувашии.

ООО «КТЗ» (г. Москва) в рамках дела о банкротстве акционерного общества «Промтрактор-Вагон» вышло в суд с заявлением о включении 97 938 072 701 рублей 78 копеек в реестр требований кредиторов. В документе отмечается, что основанием являются кредитный договор и кредитное соглашение, а также договор уступки прав кредитора от 12 октября 2018 года. Суд принял дело в производство, назначив судебное разбирательство на 15 января 2020 года.

Кроме того, поступили требования о включении в реестр требований кредиторов от обществ с ограниченной ответственностью «МИГ «КТЗ» (на сумму 187 912 953,38 рублей), «ККУ» (19 010 364 109,77 рублей) и УФНС России по Чувашии (325 733 017,75 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2019 года в отношении «Промтрактор-Вагона» введено наблюдение. Судебное разбирательство назначено на 28 февраля 2020 года.

Напомним, ранее поступили требования от ПАО «Курганмашзавод» (г. Курган) на сумму 1,345 млрд рублей, АО «Чувашская энергосбытовая компания» в размере 135,16 млн рублей.

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