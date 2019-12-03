Москва, , 18:57 — REGNUM Правительство РФ напрасно уповает на то, что в случае кризиса мировой экономики страну удастся спасти с помощью тех триллионов, что были сэкономлены путём изъятия из экономики колоссальных средств, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Экономика РФ очень уязвима к внешним шокам. Конечно, правительство говорит, что оно отгородилось от этого риска с помощью всяких стабилизационных фондов и ФНБ. Но это иллюзия, потому что эти фонды фактически означают отвлечение ресурсов от развития реального сектора, — сказал Дзарасов. — И спад доходов граждан, на фоне которого происходит рост задолженности нашего населения перед банками и МФО, стал результатом крайнего дефицита инвестиций. Таков итог отвлечения из экономики огромных средств, которые затем омертвляются в этих стабилизационных фондах».

Кроме того, мировой опыт, как подчеркнул экономист, показывает, что когда наступает кризис, такие средства используются не для сохранения рабочих мест и поддержания социально-экономической стабильности, а для спасения крупного бизнеса и банковских структур. А последние — это главный канал по выводу капиталов из России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в правительстве России придумали, куда инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, Минфин РФ предлагает направить деньги во внутренние инфраструктурные проекты. В свою очередь Минэкономразвития собирается изъять деньги из фонда и отдать на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию.

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