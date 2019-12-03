На МФЭС-2019 обсудили проекты ГК «Россети» по цифровой трансформации

Москва, 3 декабря 2019, 18:48 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, в Москве официально стартовал международный форум «Электрические сети» (МФЭС-2019). С приветственным словом на церемонии открытия обратился министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Глава ведомства отметил, что общемировым трендом в энергетике в настоящее время является внедрение самых передовых технологий. В российских реалиях одной из первых соответствующие проекты «цифровой трансформации» системно начала внедрять группа «Россети», по сетям которой передается более 75% всей вырабатываемой в России электроэнергии. Полученные промежуточные результаты свидетельствуют о правильности выбранной стратегии развития электросетевой инфраструктуры России.
В первый день работы на МФЭС-2019 прошло пленарное заседание «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов». Как отмечается в официальном сообщении ГК «Россети», участники заседания обсудили необходимые условия для реализации концепции цифровой трансформации в электросетевом комплексе, её ожидаемые результаты и международный опыт в данном направлении.
В частности, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский сообщил подробности утвержденной советом директоров концепции «Цифровая трансформация 2030». По его словам, запланированные к реализации цифровые решения позволят снизить аварийность в сетях в среднем в два раза, а потери минимум на четверть, сократить операционные и капитальные затраты на 30% и 15% соответственно, а, следовательно, потребители получат базовые услуги группы «Россети» более высокого качества при их удешевлении.
Важным эффектом для всей экономики, по словам главы группы «Россети», является создание в России устойчивого спроса на передовое энергооборудование российского производства. «Сегодня «Россети» выступают в качестве крупнейшего заказчика отечественного оборудования и программного обеспечения, которое наши предприятия не выпускали еще 2 года назад, т.к. не было в нем потребности, а сегодня наш спрос, по всем законам экономики, сформировал предложение», — добавил Павел Ливинский.
Подробнее о запуске компаниями ОПК современного энергооборудования рассказал индустриальный директор ГК «Ростех» Сергей Сахненко. В своем выступлении заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич сделал акцент на работе в части совершенствования законодательной базы. Опытом повышения эффективности электросетей с помощью цифровых технологий и международной кооперации поделился глава дивизиона «Глобальная инфраструктура и сети» итальянской группы «Энель» (Enel) Ливио Галло. О важности и перспективах сотрудничества между электросетевыми компаниями и регионом, особенно в рамках цифровой трансформации, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.