Москва, , 18:48 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, в Москве официально стартовал международный форум «Электрические сети» (МФЭС-2019). С приветственным словом на церемонии открытия обратился министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Глава ведомства отметил, что общемировым трендом в энергетике в настоящее время является внедрение самых передовых технологий. В российских реалиях одной из первых соответствующие проекты «цифровой трансформации» системно начала внедрять группа «Россети», по сетям которой передается более 75% всей вырабатываемой в России электроэнергии. Полученные промежуточные результаты свидетельствуют о правильности выбранной стратегии развития электросетевой инфраструктуры России.

На МФЭС-2019 обсудили проекты ГК «Россети» по цифровой трансформации ГК «Россети»

«Однако существует ряд законодательных вопросов, на сегодняшний день препятствующих воплощению в полной мере в России всех существующих цифровых решений, качественно повышающих производственные и финансовые показатели электросетей, — заявил Александр Новак. — В этой связи Минэнерго России выступило с рядом законодательных инициатив, включая совершенствование системы льготного технологического присоединения, оплату неиспользуемого потребителями резерва мощности, справедливое распределение перекрестного субсидирования на все категории потребителей и консолидацию электросетевых активов на базе системообразующих компаний. Уверен, скорейшее их принятие позволит построить в стране один из самых совершенных сетевых комплексов в мире».

В первый день работы на МФЭС-2019 прошло пленарное заседание «Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов». Как отмечается в официальном сообщении ГК «Россети», участники заседания обсудили необходимые условия для реализации концепции цифровой трансформации в электросетевом комплексе, её ожидаемые результаты и международный опыт в данном направлении.

На МФЭС-2019 обсудили проекты ГК «Россети» по цифровой трансформации ГК «Россети»

В частности, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский сообщил подробности утвержденной советом директоров концепции «Цифровая трансформация 2030». По его словам, запланированные к реализации цифровые решения позволят снизить аварийность в сетях в среднем в два раза, а потери минимум на четверть, сократить операционные и капитальные затраты на 30% и 15% соответственно, а, следовательно, потребители получат базовые услуги группы «Россети» более высокого качества при их удешевлении.

«Основная цель цифровой трансформации — повышение эффективности и инвестиционной привлекательности электросетевого комплекса путем изменения логики бизнес-процессов. Для этого нам, среди прочего, предстоит решить следующие задачи: провести стандартизацию отрасли и увеличить нетарифную выручку за счет создания дополнительных, что важно, востребованных клиентами уже сейчас, дополнительных сервисов, а именно, за счет выпуска мобильного приложения, позволяющего управлять электропотреблением и снижать расходы на электроэнергию, создания условий для распространения просьюмеров, в том числе использующих ВИЭ, за счет внедрения технологий VR и AR, блокчейн, V2G и целого ряда других», — подчеркнул Павел Ливинский.

Важным эффектом для всей экономики, по словам главы группы «Россети», является создание в России устойчивого спроса на передовое энергооборудование российского производства. «Сегодня «Россети» выступают в качестве крупнейшего заказчика отечественного оборудования и программного обеспечения, которое наши предприятия не выпускали еще 2 года назад, т.к. не было в нем потребности, а сегодня наш спрос, по всем законам экономики, сформировал предложение», — добавил Павел Ливинский.

Подробнее о запуске компаниями ОПК современного энергооборудования рассказал индустриальный директор ГК «Ростех» Сергей Сахненко. В своем выступлении заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич сделал акцент на работе в части совершенствования законодательной базы. Опытом повышения эффективности электросетей с помощью цифровых технологий и международной кооперации поделился глава дивизиона «Глобальная инфраструктура и сети» итальянской группы «Энель» (Enel) Ливио Галло. О важности и перспективах сотрудничества между электросетевыми компаниями и регионом, особенно в рамках цифровой трансформации, рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.