Минск, , 18:45 — REGNUM Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития по итогам 2019 года направит в проекты Белоруссии 400 млн евро. Об этом 3 декабря в ходе переговоров с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком заявил глава белорусского правительства Сергей Румас.

Совмин Белоруссии проинформировал, что сегодня по итогам встречи подписано кредитное соглашение о финансировании за счёт средств ЕБРР реконструкции 12 мостов и одной автодороги.

«Это знаковый проект в нашем кредитном портфеле на беспрецедентную сумму 259 млн евро, самый крупный проект, который мы реализовываем с международными финансовыми организациями», — цитирует Румаса пресс-служба правительства Белоруссии.

Ригтеринк и Румас обсудили реализацию других проектов, касающихся Минской очистной станции, полигона твердых отходов в Пуховичах и станции обезжелезивания в Витебской области. Председатель белорусского правительства отметил, что для реализации этих проектов требуется одобрение Александра Лукашенко.

«Эти проекты оказались сложными в технической части, потому что они не только утверждают кредитные соглашения, но и прописывают механизмы реализации инвестпроектов, в том числе освобождение от налогов. Поэтому потребовалось больше времени на их согласование», — рассказал Румас.

Он заверил Ригтеринка: правительство Белоруссии «заинтересовано в доведении до логического конца» сделки с по продаже Европейскому банку реконструкции и развития белорусского государственного «Белинвестбанка».