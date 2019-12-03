Москва, , 18:23 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан РФ не будут расти, так как в экономике наступил фактический застой, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности», выпущенный Центробанком РФ, в котором к ключевым уязвимостям российской экономики отнесли проблему увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов.

«Действительно, задолженность населения растёт быстрыми темпами, и это связано с тем, что реальные располагаемые доходы падают в течение пяти лет, — сказал Дзарасов. — Правительство РФ начало говорить, что они начали расти на какие-то мизерные величины. Но на самом деле большинство экспертов относится к этому скептически. Не могут расти реальные располагаемые доходы населения при фактическом застое. ВВП не растёт. Правительство ожидает, что он вырастет на ничтожные доли процента, но это всё в пределах статистических погрешностей и статистических манипуляций».

Тем не менее, как отметил экономист, внутренний спрос в России растёт, однако происходит это исключительно за счёт роста потребительского кредита.

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению аналитиков ЦБ РФ, набор внутренних уязвимостей российской экономики остался таким же каким и был — это проблема «увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов».