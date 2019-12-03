Москва, 3 декабря 2019, 18:23 — REGNUM Реальные располагаемые доходы граждан РФ не будут расти, так как в экономике наступил фактический застой, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя «Обзор финансовой стабильности», выпущенный Центробанком РФ, в котором к ключевым уязвимостям российской экономики отнесли проблему увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов.
Тем не менее, как отметил экономист, внутренний спрос в России растёт, однако происходит это исключительно за счёт роста потребительского кредита.
Напомним, как сообщалось ранее, по мнению аналитиков ЦБ РФ, набор внутренних уязвимостей российской экономики остался таким же каким и был — это проблема «увеличения долговой нагрузки населения на фоне слабого роста располагаемых доходов».