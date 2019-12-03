Москва, , 20:36 — REGNUM Департамент торговли и услуг Москвы поддерживает и готов реализовать законодательную инициативу по ограничению продажи зажигалок и газовых баллончиков для их зарядки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя департамент торговли и услуг Москвы Александр Иванов.

На круглом столе в Мосгоруме 3 декабря обсуждался новый вид токсикомании среди детей — «сниффинг», когда несовершеннолетние вдыхают газ из баллончиков или зажигалок. Для предотвращение подобной практики в законодательном собрании предложили разработать ограничительные меры по продажи данных товаров. В департаменте торговли и услуг города эту инициативу поддерживают, отметил Иванов.

«Очень важно, чтобы эта инициатива была реализована в рамках правового поля и носила системный характер с учетом имеющегося опыта регионов. Необходимо принятие правового акта, включающего в себя как ограничение продажи несовершеннолетним, так и отработку предложений по местам возможной продажи зажигалок и газовых баллончиков в торговых предприятиях, высказанных на заседании круглого стола», — сказал Иванов.

Также замглавы департамента торговли и услуг столицы отметил, что при разработке и реализации соответствующего нормативного акта будет обеспечено взаимодействие с предпринимательским сообществом.

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