Москва, , 18:05 — REGNUM Жалоба страховой компании «Капитал Лайф» по поводу решения суда в споре с «Росгосстрахом» удовлетворена Верховным судом РФ, передаёт 3 декабря РБК.

После этого решения нового рассмотрения иска «Росгосстраха» к «Капитал Лайф» на 151 млрд рублей не будет.

Таким образом ВС встал на сторону «Капитал Лайф». Комментируя этот вердикт, представитель компании заявила, что на их стороне в споре с «Росгосстрахом» были и решения первой и второй инстанций: дело на новое рассмотрение направляла кассация.

Напомним, «Росгосстрах» подал иск против «РГС Жизнь» (теперь это «Капитал Лайф») в связи с незаконным обогащением за пользование его товарными знаками.

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