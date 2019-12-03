Архангельск, , 17:56 — REGNUM Инвестиционный проект «Экотехнопарк «Шиес» пора исключить и приоритетных, считает депутат Архангельского областного собрания Ирина Чиркова. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Она отметила, что инвестпроект с заявленными 10,5 млрд инвестиций давно нарушил условия и по вложениям, и по срокам реализации. Кроме того, по ее словам, информации о поступлении от инвестора проектной документации по данному проекту в правительство также до сих пор нет.

«Значит, нужно поднимать вопрос о его исключении из списка приоритетных», — написала Чиркова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Архангельской области признало «Экотехнопарк «Шиес» приоритетным инвестиционным проектом в октябре 2018 года, несмотря на народные волнения и отсутствие полной информации по проекту. Тогда было заявлено, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

По данным регионального минэкономразвития, в области реализуется 20 приоритетных инвестпроектов, Из них в активной фазе — только восемь. большинство из них реализуются в сфере ЛПК и алмазодобыче.