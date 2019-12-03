Чебоксары, , 17:54 — REGNUM В управлении Росреестра по Чувашии подвели предварительные итоги проверок по линии земельного надзора. С начала года инспекторы выдали более 2 тыс. предписаний, к ответственности привлечены 545 нарушителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Руководитель управления Екатерина Карпеева отмечает, что одно из распространенных нарушений по линии земельного надзора — нецелевое использование участка. В качестве одного из примеров приводят ситуацию в Чебоксарах.

В ведомстве отмечают, что в ходе административного обследования двух земельных участков, которые находятся в собственности компании «Галерея», было выявлено, что на одном из них должна вестись многоэтажная жилая застройка, но участок использовался в качестве платной автостоянки. Другой участок был выделен для эксплуатации кинотеатра «Победа», в то время как там располагались аптека и пекарня.

Были составлены протоколы об административном правонарушении с взысканием штрафа по 50 тыс. рублей за каждое нарушение. Это решение попытались оспорить в суде, пройдя ряд инстанций: в итоге апелляционный суд не нашел оснований для признания постановления чувашского Росреестра незаконным.

В качестве другого примера приводится ситуация в Ядринском районе. По данным управления, компания «Кирпич СТ» арендует муниципальный земельный участок, где должны выращиваться сельскохозяйственные культуры.

«Между тем, здесь давно складируется речной песок, размещены бытовка и строительная техника», — говорится в сообщении.

В адрес общества внесено представление.

В ведомстве отмечают, что в Чувашии суды поддерживают позицию Росреестра, но в других регионах суды не всегда вставали на сторону госоргана. Точку в этом вопросе поставил Верховный суд России: в решении от 21 октября 2019 года он оценил законность правоприменительной ответственности за использование земельных участков не по целевому назначению. Решение обосновано тем, что при нецелевом использовании собственник фактически уклоняется от уплаты земельного налога, ставка которого рассчитывается с учётом вида разрешенного использования.

Всего с начала 2019 года чувашским ведомством проведено 4249 проверок соблюдения требований земельного законодательства, по итогам которых вынесено 2003 предписания, к административной ответственности привлечены 545 нарушителей. Общий размер наложенных штрафов составил почти 4,9 млн рублей.

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