Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM Переход на электронные трудовые книжки будет полезен при двух условиях: если отменится необходимость подтверждать сведения в бумажном виде и если у работника появится доступ к собственной трудовой, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 3 декабря, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя утверждение закона о введении электронных трудовых книжек.

Как сообщалось ранее, закон вступит в силу с января 2020 года. В течение полугода работодатели будут обязаны известить своих сотрудников о возможности отказаться от электронных книжек в пользу бумажных.

«Смысл во всей этой электронной истории есть только в том случае, если отпадет надобность в бумажном дублировании и если человек получит доступ к данным своего собственного документа — трудовой книжки. Но уверенности в том, что будет именно так, нет.

Сейчас трудовыми книжками занимается работодатель, и у работника нет к ним доступа, его нужно всякий раз запрашивать. Хотя можно было бы сделать, как с налоговыми данными, которые гражданин может в любой момент узнать.

Пенсионный фонд сейчас собирает сведения о нас в электронном виде, но если вы идете оформлять пенсию, вы должны принести бумажную книжку. А если там что-то оформлено неверно, что бывает нередко, то вам надо в бумажном же виде все подтверждать«, — отметила Елена Кудрявцева.