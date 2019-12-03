Душанбе, , 17:46 — REGNUM Экспорт электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан приостановлен до апреля 2020 года. Об этом сообщают таджикистанские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве страны.

Приостановка поставок осуществлена согласно договорённостям сторон — с наступлением холодов.

С апреля по сентябрь 2019 года Таджикистан экспортировал в Узбекистан порядка 1,5 млрд кВт•ч электроэнергии. С сентября поставки постепенно снижались для обеспечения внутренних потребностей Таджикистана. Возобновление экспорта запланировано на апрель 2020 года.

Отмечается также, что минимизированы поставки электричества и в Афганистан — с 10 млн кВт•ч в сутки до 750−800 тыс. кВт•ч.

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