Бишкек, , 17:21 — REGNUM В 2020 году бюджета столицы Киргизии должен будет составить 10 млрд 98 млн сомов (9 млрд 311 млн рублей), что на 10,5% или на 960 млн сомов (885 млн рублей) больше бюджета города за 2019 год. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил вице-мэр Алмаз Бакетаев на заседании городского парламента, передает «Tazabek».

По словам чиновника, большую часть из этих денег, а именно около 7 млрд сомов (свыше 6,4 млрд рублей), составят поступления от налогов.

А наибольшая сумма расходов приходится на социальный блок — 4,5 млрд сомов (свыше 4,1 млрд рублей), из которых на образовательную сферу тратится около 3,5 млрд сомов (свыше 3,2 млрд рублей).

На втором месте следуют расходы на ремонт дорог, уборку парков и территорий — 2,5 млрд сомов (2,3 млрд рублей).

«В итоге на развитие остается 1 млрд сомов (922 млн рублей), иногда даже до этого миллиарда не дотягиваем, а что можно сделать на миллиард? Дороги построить? Школы? Все делаем, только в штучном количестве, а этого ведь недостаточно. Говорить о развитии города не приходится», — подытожил он.