Ташкент, , 17:19 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Узбекистану кредит в размере 8,55 млн евро на производство одноразовых медицинских перчаток, сообщили в пресс-службе банка.

Средства выделены для совместного предприятия Healthline, которое выпускает одноразовые медицинские изделия. Отмечается, что кредит выделен в национальной валюте. Инвестиции реализованы в рамках программы центра передачи финансирования и технологий по изменению климата ЕБРР.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистане 400 млн евро. Средства были выделены на 12 проектов в различных отраслях экономики.

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