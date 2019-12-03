Москва, , 17:18 — REGNUM Законопроект об отмене курортного сбора внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

С 2018 года курортный сбор в порядке эксперимента может взиматься в четырех пилотных регионах. Однако в Крыму его так и не ввели, в Алтайском крае на уровне регионального парламента уже ставится вопрос об отмене сбора, отметил Миронов.

«Как можно для развития отечественных курортов ставить их в заведомо худшие условия по сравнению с иностранными конкурентами?! К сожалению, российские курорты и так проигрывают зарубежным по соотношению цены и качества», — указал автор инициативы.

В этой связи парламентарии предлагают отменить курортный сбор с 1 января 2020 года.

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