Киев, 3 декабря 2019, 17:03 — REGNUM Возврат к покупке российского газа — капитуляция Украины, заявил 3 декабря бывший украинский президент Пётр Порошенко в Верховной раде.
По словам пятого президента Украины, его страна «вполне довольна поставками газа из Европы».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские эксперты уже высказали мнение, что нынешние украинские топ-«газовики» — это «газовые боевики» эпохи Порошенко, совершенно не годные для переговоров: они способны только «воевать».
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