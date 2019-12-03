Тверь, , 17:01 — REGNUM Министерство цифрового развития и информационных технологий будет создано в Тверской области. Об этом было заявлено на заседании правительства региона, которое 3 декабря провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. На заседании было утверждено Положение о новом ведомстве, где отмечены задачи и основные функции.

«Консолидация функций из других органов власти по цифровому развитию — это возможность более ускоренного продвижения на нашей территории всех информационных ресурсов, которые нам необходимы для различных сфер деятельности. Сегодня эта работа идёт в каждом ведомстве самостоятельно. Считаем, что было бы целесообразно консолидировать в одном органе исполнительной власти эту работу. Соответственно, и специалистов готовить, и администрировать эти функции. Уверены, что работа в таком режиме даст наибольший экономический эффект», — прокомментировал глава региона решение позже журналистам.

Новое ведомство займётся реализацией на территории области региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика РФ», а также проведением мероприятий по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечении информационной безопасности. Новое министерство получит часть функций, которые ранее исполняли другие ведомства, в частности — по формированию электронного правительства, внедрению и обеспечению эксплуатации комплексов средств автоматизации и телекоммуникации и прочие.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности создания министерства цифрового развития на уровне региона губернатор Игорь Руденя заявил на IT-форуме Digital Days, который прошёл в Твери в сентябре текущего года.