Чебоксары, , 16:48 — REGNUM После краха «Чувашкредитпромбанка» выплаты получили около 60% вкладчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

По данным на 3 декабря, выплачено 2 млрд рублей, что составляет около 75% от страховой ответственности АСВ. В том числе 311,6 млн рублей получили юридические лица — это 81,5% от страховой ответственности по малым предприятиям.

Всего к настоящему времени за страховым возмещением обратились 6,7 тыс. вкладчиков, включая 750 малых предприятий. По предварительным данным АСВ, это около 60% вкладчиков из числа тех, которые могли обратиться за выплатой возмещения по вкладам.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» была отозвана 7 ноября 2019 года. Выплаты производятся через АО «Россельхозбанк», действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента. Ранее отмечалось, что в Чувашии в среднем в день выплачивается 550 вкладов.

ЦБ РФ вышел в Арбитражный суд Чувашии о ликвидации АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Активы банка оцениваются региональным правительством в размере более 2 млрд рублей: по мнению властей, это позволит «в полном объёме исполнить все обязательства перед вкладчиками».

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