Рига, , 16:46 — REGNUM В Латвии увеличивается поголовье мясомолочного скота. Об этом сообщил эксперт общественной организации «Крестьянский Сейм» Раймонд Янковский порталу LSM.

По его словам, на данный момент в стране насчитывается 55 000 коров мясной породы и 142 000 молочной. Янковский добавил, что мелкие молочные хозяйства уходят с рынка, этот сектор укрупняется и становится более стабильным.

«В целом, ситуация стабильная, — сказал он. — В 2018 г. Латвия экспортировала 75 000 т говядины, в 2018 ом уже 85 000 т. Схожая ситуация складывается и в этом году».

Он добавил, что основные маршруты экспорта говядины: Польша, Голландия, Литва, Турция и Болгария. Кроме того, отметил Янковский, Болгария и Литва в экспорте латвийской говядины играют роль «перевалочных баз». Дальше мясо уходит в Турцию и Ливан.