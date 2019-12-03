Рига, , 16:37 — REGNUM Правящая коалиция в Латвии сумела достичь договорённости о едином кандидате на должность главы Центрального банка (ЦБ) Латвии. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По его словам, в конце обсуждения данного вопроса представители партий выбирали из двух кандидатов: Улдиса Церпса и Мартиньша Казака, и склонились в пользу последнего.

«Процесс согласования шёл трудно», — сказал Кариньш.

Напомним, 3 декабря срок выдвижения кандидата на эту должность был продлён решением президиума Сейма и Советом депутатских фракций. Срок полномочий действующего главы ЦБ Латвии Илмара Римшевица заканчивается 21 декабря.