Ярославль, , 16:26 — REGNUM В 2020 году правительство Ярославской области планирует направить на обновление и обслуживание площадок для сбора мусора 309 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает официальный сайт органов власти региона.

Мусорная площадка на муниципальной земле в Ярославле

На эти деньги хотят построить 1,5 тысячи новых площадок и отремонтировать 3 тысяч старых. Кроме того, часть средств пойдет и на содержание мест накопления мусора. Этот вопрос остро встал еще в сентябре 2018 года, когда к работе приступил региональный оператор по обращению с ТКО. Ссылаясь на законодательство, оператор отказался убирать контейнерные площадки. В местных же бюджетах средства на это не были заложены. В результате там начали скапливаться горы мусора.

Чтобы не платить за уборку мусора власти Ярославля, например, предложили перенести контейнерные площадки на придомовые территории, что не понравилось жителям.

«С 1 января 2019 года в федеральном законодательстве произошли изменения, согласно которым создание и содержание площадок относятся к полномочиям органов местного самоуправления либо управляющей организации. При формировании бюджета на 2020 год принято решение о выделении субвенции на реализацию этих полномочий», — сообщает сайт правительства Ярославской области.

Теперь местным властям будут выделяться из областного бюджета деньги на содержание площадок. И жаловаться на плохую уборку люди смогут тоже в орган местного самоуправления. В случае, если площадка расположена на территории дома, платят за ее содержание жители и отвечает за уборку управляющая компания.

Часть денег пойдет на строительство новых площадок в местах, где их раньше не было. Региональный оператор обязан вывозить мусор из всех населенных пунктов, однако во многих деревнях вывоз до сих пор не налажен.

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