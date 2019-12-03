Сыктывкар, , 16:21 — REGNUM Предложение превышает спрос на рынке недвижимости в Коми. Об этом, как пишет Комиинформ, на заседании по улучшению инвестиционного климата в республике заявила президент СРО «Объединение строителей РК» Тамара Уланова.

По ее словам, сегодня жилье не продается в том объеме, в котором производится, застройщики молчат о том, что не проданы сотни квартир.

«С одной стороны, в городе (Сыктывкаре — ред.) — перепроизводство квартир, с другой стороны, закон не позволяет строить со счетами эскроу (специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом — ред.), предложение превышает спрос. С 2019 года, всех застройщиков обложили налогом на имущество с товарной продукцией, — рассказала Уланова. — Квартира для нас — товар. И сейчас с кадастровой стоимости мы платим налог два процента. За год это свыше 10 млн руб. на каждую организацию. Кто сегодня будет строить, если продавать нужно ниже себестоимости? В Сыктывкаре стоят дома, в которых квартиры не продаются уже в течение пяти лет».

С местными властями, как отметила президент СРО, работать невыгодно. Потому что они сносят дома, в которых есть однокомнатные квартиры площадью 23 кв м.

«Такие квартиры вообще не строят по нормативам, потому что это ненормальные условия для жизни. Застройщикам приходится передвигать перегородки, убирать коридоры, уменьшать туалеты, на выходе получается не квартира, а полный абсурд», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми было введено 251 тысяча квадратных метров жилья, что на 70 тысяч квадратных метров больше, чем в предыдущем году. Основной объем строительства жилья ведется в столице республики. Увеличение объемов строительства происходит на фоне сокращения населения — в прошлом году из региона уехали почти 10 тысяч человек. Наибольший отток пришелся на Воркуту, город, который в этом году был признан Domofond.ru самым выгодным для покупки жилья на средства материнского капитала. Причина — самая низкая в России стоимость квадратного метра — 11,4 тыс. рублей.