Сыктывкар, 3 декабря 2019, 16:21 — REGNUM Предложение превышает спрос на рынке недвижимости в Коми. Об этом, как пишет Комиинформ, на заседании по улучшению инвестиционного климата в республике заявила президент СРО «Объединение строителей РК» Тамара Уланова.
По ее словам, сегодня жилье не продается в том объеме, в котором производится, застройщики молчат о том, что не проданы сотни квартир.
С местными властями, как отметила президент СРО, работать невыгодно. Потому что они сносят дома, в которых есть однокомнатные квартиры площадью 23 кв м.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми было введено 251 тысяча квадратных метров жилья, что на 70 тысяч квадратных метров больше, чем в предыдущем году. Основной объем строительства жилья ведется в столице республики. Увеличение объемов строительства происходит на фоне сокращения населения — в прошлом году из региона уехали почти 10 тысяч человек. Наибольший отток пришелся на Воркуту, город, который в этом году был признан Domofond.ru самым выгодным для покупки жилья на средства материнского капитала. Причина — самая низкая в России стоимость квадратного метра — 11,4 тыс. рублей.