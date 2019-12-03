Ташкент, , 16:08 — REGNUM Вступление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) позволит снизить стоимость транспортных перевозок на 30%. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Олий Мажлиса (нижней палаты парламента) республики Эркин Халбутаев, сообщает 3 декабря издание «Подробно.uz».

По его словам, полноценное участие в ЕАЭС позволит увеличить общий объем транзита грузов с 2 млн тонн до 10−12 млн тонн. «Тесное сотрудничество со странами ЕАЭС в транспортной сфере позволит повысить и наш транспортный потенциал», — сказал депутат.

Он добавил, что Узбекистан сможет использовать развитую транспортную сеть ЕАЭС, а также развивать свою инфраструктуру через интеграцию в международные транспортные коридоры.

Как сообщал ИА REGNUM, 14 ноября заместитель директора департамента Ближнего Востока и Туркестана МВФ Юха Кяхконен заявил, что вступление Узбекистана в ЕАЭС позволит стране увеличить трудовую мобильность.

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