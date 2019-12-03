Москва, , 16:01 — REGNUM Как и предполагалось валютная пара доллар/рубль нивелировала часть роста прошлой недели и вплотную подошла к ранее объявленному целевому диапазону 63,50−64,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В моменте котировка доходила до 64,06, поэтому можно сказать цель — локальная коррекция выполнена. Таким образом, рост в рамках краткосрочного тренда от начала ноября может продолжится.

Впереди ещё заседание ОПЕК, которое пройдет 5−6 декабря, а также статистика по инфляции в РФ. Не исключена вероятность того, что ОПЕК+ могут продлить соглашение о сокращении добычи, чтобы поддержать рынок.

Многие эксперты не исключают, что итогом встречи ОПЕК+ может стать глобальный пакт на фоне рекордной добычи в США. Эти данные призваны поддержать нефтяные котировки, а значит и оказать поддержку рублю.

На этой неделе выйдут данные по ИПЦ в России. С начала 2019 года инфляция только снижалась, таким образом, усиливала приток иностранных инвесторов в российские ОФЗ.

Аналитики ожидают дальнейшего замедления инфляции с текущих 3,8%, до 3,6%. В случае реализации прогноза это также окажет поддержку рублю, а также может усилить спрос на ОФЗ», — считает эксперт.

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