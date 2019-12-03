Чародинский район, Дагестан, 3 декабря 2019, 17:15 — REGNUM Власти Дагестана ищут подрядчика для строительства автодорожного моста в горном Чародинском районе республики. На финансирование работ из бюджета региона направят порядка 47,5 млн рублей. Аукционная документация опубликована на портале госзакупок.
Мостовой переход необходимо построить на 21-м км автомобильной дороги Цуриб — Арчиб. Аукцион состоится 9 декабря, а завершить работы победитель должен будет до 25 декабря 2020 года.
В документации указано, что свод старого моста полностью разрушился из-за увеличения интенсивности движения и несоответствия перехода современным нагрузкам. В настоящее время для движения транспорта на данном участке открыт временный объездной маршрут.
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