Тбилиси, , 16:05 — REGNUM «Консорциумом развития Анаклии» затянул с выполнением своих обязательств по строительству грузинского порта Анаклия, и контракт с ним не стоит продлевать. Такое заявление сделала министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, сообщает 3 декабря агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы ответственны за то, чтобы бесконечно не продолжалось сотрудничество с таким инвестором, у которого, к сожалению, есть сложности в связи с выполнением собственных обязательств», — сказала министр.

Она также отметила, что контракт уже продлевался почти на два года.

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет важное экономическое и политическое значение для Грузии. Но начало его строительства откладывается из-за отсутствия инвесторов.

15 октября истек очередной срок, когда «Консорциум развития Анаклии» должен был найти инвесторов. Среди предположений, почему строительство так затягивается, была и версия о кознях, которые якобы строит Грузии Россия.