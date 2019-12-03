Москва, , 15:58 — REGNUM Представители украинской компании «Укртранснафта» и российской «Транснефти» достигли соглашения о транзите нефти через украинскую территорию. Соответствующее заявление на своей странице в Facebook сделала пресс-служба украинской компании.

https://www.facebook.com/ukrtransnafta/posts/2720035034727745

«[Новое соглашение]продлевает действие [договора] на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», — говорится в сообщении.

В подтверждение были опубликованы фотографии, на которых запечатлён момент подписания документов. Свои подписи поставили генеральный директор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Подписание состоялось в хорватском Загребе.

Пресс-служба «Транснефти» пока никак не прокомментировала заявление украинской стороны.