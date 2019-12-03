Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовской области потратит на покупку новых люстр и бра 2,7 млн рублей. Электронный аукцион размещён на сайте госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Из технической документации следует, что на средства областного бюджета будет приобретено четыре люстры стоимостью 472 тыс. рублей каждая и 11 бра стоимостью 76 тыс. 663 рубля за единицу.

Хрустальные люстры должны быть выполнены из металла и покрыты коричневой бронзой. Вес каждой конструкции не должен превышать 20 килограммов. Хрустальные бра также должны быть изготовлены из металла и покрыты коричневой бронзы. Вес каждого светильника не должен превышать 4 килограмма.

Исполнитель госконтракта должен предоставить гарантию на товар сроком на два года с даты приёмки.