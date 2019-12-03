Москва, , 15:56 — REGNUM Улан-Баторская железная дорога является флагманом экономического сотрудничества России и Монголии. Она может служить основной для новых транспортных коридоров в регионе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 декабря на встрече со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.

По словам Медведева, на основе Улан-Баторской железной дороги можно формировать новые транспортные коридоры и увеличивать региональные товаропотоки, для этого есть все условия. Необходимо лишь приложить некоторые старания, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министры энергетики РФи Монголии Александр Новак и Цэрэнпилийн Давасурэн подписали 3 декабря в Москве соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики.

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