Москва, , 15:53 — REGNUM Индикативный баланс на поставку в 2020 году 24 млн т российской нефти в Белоруссию подписали министерства энергетики России и Белоруссии.

Из общего объёма 23,5 млн тонн планируется поставить по трубопроводу (самый дешёвый способ доставки). Остальной объём (0,5 млн т) будет поставлен в цистернах по железной дороге.

В прежние годы Россия поставляла в Белоруссию 24 млн т нефти, из которых 18 млн т предназначались для переработки на двух белорусских НПЗ. Остальные 6 млн т экспортировались по схеме «перетаможки», согласно которой экспортные пошлины зачислялись не в российский, а в белорусский бюджет.

Схема «перетаможки» служила скрытой формой дотации Россией экономики союзной постсоветской республики. В 2019 году Москва уведомила Минск об отказе использования этой схемы в дальнейшем. При этом Россия сохраняет для Белоруссии льготные цены на нефть и нефтепродукты, а также тарифы на их транспортировку.

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