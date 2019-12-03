Белград, , 15:43 — REGNUM Сербия приняла решение о приостановке покупки какого-либо вооружения. Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы приняли решение, <…> что начнем дополнительную реформу нашей армии, сделаем её ещё более мобильной, быстрой в системном смысле, но не в смысле покупки оружия, как думают наши люди, напротив, даже приостановим покупки вооружений», — сказал Вучич.

По его словам, соответствующее решение было принято после консультаций главы государства с министром обороны Сербии Александром Вулиным и главой генштаба страны Миланом Мойсиловичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сербия является крупнейшим покупателем вооружения из РФ на европейском континенте. Александр Вучич неоднократно заявлял о желании приобрести российские ракетные комплексы ПВО С-400, однако подчёркивал, что в бюджете страны отсутствуют средства на эти цели.