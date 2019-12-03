Минск, , 15:41 — REGNUM Верхняя палата Национального собрания Белоруссии сегодня, 3 декабря, единогласно проголосовала за проект республиканского бюджета на 2020 год. До этого законопроект был одобрен нижней палатой — Палатой представителей.

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Бюджет Белоруссии на 2020 год в Совете Республики представлял министр экономики Максим Ермолович. Он выделил три приоритета дефицитного бюджета: опережающее повышение зарплат в здравоохранении и образовании, а также необходимость «подтягивать низкооплачиваемые категории населения».

ВВП Белоруссии в 2020 году вырастет на 1,9%, сказано в проекте бюджета — т. е. значительно ниже, чем предусмотрено президентскими указами: в них к исполнению правительством доведён показатель роста экономики на 2,8%. После формальных процедур голосования в обеих палатах Нацсобрания законопроект о бюджете на 2020 год поступит на подпись Александра Лукашенко.

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Напомним, рост госрасходов в 2020 году связан с проходящей в Белоруссии президентской кампанией, которая завершится (ориентировочно) в августе. Впервые за многие годы бюджет Белоруссии сформирован с дефицитом из-за сокращения непрямой поддержки со стороны России.