Москва, , 15:45 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в РФ было куплено 607 моделей Chery, что больше аналогичного периода прошлого года в два раза. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

С января по ноябрь 2019 года продажи Chery в РФ выросли на 11% и составили 5527 автомобилей.

Рост продаж обусловлен в первую очередь расширением модельного ряда бренда, а именно автомобилями Tiggo 7 и Tiggo 4. Кроме того, такая положительная динамика является следствием дистрибьюторских программ поддержки продаж.

Самой популярной моделью марки на российском авторынке по итогам ноября 2019 года стал кроссовер Tiggo 4. На него пришлось 58% всего объема продаж. При этом на модель в комплектации Techno пришлось 46% покупок.

Напомним, автокомпания Chery расширила в РФ штатную комплектацию Cosmo модели Chery Tiggo 4. Теперь в этом авто имеется функция автозапуска мотора без удорожания комплектации.

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