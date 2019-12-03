Рига, , 15:17 — REGNUM 27 600 жителей Латвии до сих пор не предоставили декларации о доходах за прошлый год. Об этом информирует портал LSM со ссылкой на данные Службы Госдоходов (СГД) страны.

По данным журналистов, у всех этих людей остается совсем немного времени, до конца года, чтобы подать декларации и избежать штрафных санкций. Соответствующие напоминания со стороны СГД они уже получили.

Отмечается, что сотрудниками СГД было выслано 170 507 электронных писем и 6970 почтовых сообщений с приглашением своевременно подать декларацию за прошлый год. Сумма налогов может быть уменьшена или обнулена вовсе, если лицо приложит к декларации чеки или копии банковских платежей, которые можно отнести к категории оправданных расходов.

Напомним, летом-2019 при введении нового порядка уплаты налогов многие жителя Латвии оказались в положении должников. Долг на общую сумму 39,5 млн евро возник у 19,1% подавших декларации.