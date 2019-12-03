Новочеркасск, Ростовская область, , 15:18 — REGNUM В Новочеркасске Ростовской области нарушены сроки ремонта трамвайных путей. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Василия Голубева в муниципалитет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 3 декабря.

«Первый, третий маршруты запустим, запоздалый ремонт завершим максимум до 20−25 декабря. Нас подвел подрядчик: разрыл все, котлованы стоят, медленно всё. Проблема была и с поставкой рельсов», — проинформировала исполняющая обязанности главы администрации Новочеркасска Лариса Конюшинская.

Соблюдение графика ремонта трамвайных путей проконтролирует министерства транспорта Ростовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2019 года в Новочеркасске четыре городских трамвайных маршрута закрыли на ремонт. На эти цели выделено 53,7 млн рублей. Электронный аукцион удалось провести только с третьей попытки. Победителем стала компания «Спектр-плюс».

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