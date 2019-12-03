Москва, 3 декабря 2019, 15:16 — REGNUM Правительственный законопроект о введении административной ответственности за неоднократные нарушения сроков предоставления информации в Пенсионный фонд РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Речь идет о предоставлении работодателей сведений о трудовой деятельности своих сотрудников в информационную систему ПФР. Так, если работодатель неоднократно нарушает сроки предоставления таких сведений, то ему грозит административная ответственность. Под неоднократным нарушением понимаются два и более нарушения срока предоставления информации в течение одного года.
Правительство также предлагает наделить Роструд правом рассматривать такие дела и составлять протоколы об административных правонарушениях.
Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.
Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных трудовых книжках.