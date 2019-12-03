Брюссель, , 15:09 — REGNUM Еврокомиссия приняла к сведению угрозы со стороны США ввести пошлины на французские товары из-за введения Францией цифрового налога. В этом вопросе Евросоюз намерен сохранить единство. Такое заявление сегодня, 3 декабря, в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделал представитель ЕК по вопросам торговли Даниэль Росарио.

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«В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать в единстве. ЕС останется единым», — подчеркнул Росарио.

Как ранее заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, 2 декабря французские власти связались с новой Европейской комиссией, чтобы обсудить реакцию Брюсселя на угрозы администрации американского президента Дональда Трампа и удостовериться, что в случае новых санкции со стороны США, последует мощные ответ.

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Напомним, ранее о готовности ответить на пошлины Соединённые Штатов, которые они могут ввести на товары из Франции, заявил Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний на сумму порядка $2,4 млрд. Пошлинами могут быть обложены французские товары 63-х наименований. Такие меры Вашингтон собирается принять в ответ на введение Францией цифрового налога, который, по словам главы Торгового представительства США Роберта Лайтхайзера, «дискриминирует» американские компании.

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