Москва, , 15:10 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2019 года автолюбители в России купили 314 378 автомобилей южнокорейских марок. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, рыночная доля автомобилей из Южной Кореи с января по октябрь составила 25,02%. Что касается автомобилей российских марок, то за отчётный период их было реализовано 287 985 единиц. Это соответствует рыночной доли в 22,92%.

Автомобили японских брендов на третьем месте. За десять месяцев в стране было куплено 235 929 таких машин. Их доля на российском рынке составила 18,78%.

На четвёртом и пятом местах соответственно машины немецких брендов (их доля в российском авторынке 12,68%) и машины французских автопроизводителей (их доля в российском авторынке 9,12%).

Напомним, что по итогам сентября 2019 года первое и второе места в рейтинге самых продаваемых автомобильных марок в Подмосковье заняли южнокорейские бренды KIA и Hyundai.

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