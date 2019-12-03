Чебоксары, , 14:46 — REGNUM В Чувашии автобаза администрации главы республики пополниться пятью новыми легковыми автомобилями. Это будут чёрные седаны мощностью 180 лошадиных сил, стоимость каждого — около 1,8 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает бюджетное учреждение «Автобаза администрации главы Чувашской Республики». Автобаза правительства пополнится пятью новыми легковыми автомобилями — чёрными седанами. Согласно техническому заданию, минимальная мощность двигателя — 180 лошадиных сил, должны быть климат-контроль, датчики дождя, света и парковки, круиз-контроль, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, подушки и шторки безопасности. Установлены и другие требования.

Начальная цена контракта составляет 8 931 000 рублей, то есть максимальная стоимость одного легкового автомобиля оценивается более чем 1,78 млн рублей. Бюджетные средства выделяются в виде целевой субсидии.

«Приобретение автомобилей для транспортного обслуживания органов государственной власти», — говорится, в частности, в документе.

Электронный аукцион состоится 12 декабря.